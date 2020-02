Fioretto Under 17, medaglia d'argento agli Europei per Eleonora Candeago

Arrivano dalle sale del Veneto due delle quattro atlete azzurre che ieri a Parenzo hanno conquistato l’argento nella prova a squadre di fioretto Under17 ai Campionati Europei Cadetti e Giovani. Dopo il bronzo individuale ottenuto lo scorso anno a Foggia, arriva la seconda medaglia continentale, questa volta a squadre, per Margherita Lorenzi, fiorettista della Comini Padova, mentre è una prima volta per Eleonora Candeago di Scherma Mogliano.

La vittoria è andata alla Russia che ha superato il quartetto azzurro, composto anche da Carlotta Ferrari e da Matilde Calvanese, campionessa continentale in carica, per 45-36 nel match che valeva il titolo. Le italiane avevano vinto il primo assalto di giornata contro la Spagna col punteggio di 45-20, poi contro la Turchia nei quarti per 45-19 e, infine, avevano messo a segno contro l'Ucraina la stoccata del 45-34 grazie alla quale erano arrivate a giocarsi l'ultimo atto della gara. La medaglia a squadre ripaga Eleonora Candeago, allieva della Maestra Federica Berton, della parziale delusione della prova individuale di lunedì. L’atleta moglianese, infatti, dopo aver disputato una gara di altissimo livello (6a dopo i gironi) era stata fermata ai quarti di finale, quindi a un passo dalla medaglia, dall’ucraina Olga Sopit. Margherita Lorenzi nella prova individuale aveva subito lo stop negli ottavi per mano della connazionale Calvanese (come accaduto 12 mesi fa a Foggia quando, però, lo scontro tra connazionali arrivò solo in semifinale). Grande soddisfazione anche per Francesca Bortolozzi, Maestra di Margherita Lorenzi alla Comini Padova e tecnico della nazionale a Parenzo dove ha seguito il quartetto azzurro a fondo pedana durante tutta la gara. La giornata di ieri ha portato in dote all'Italia ben tre medaglie. Detto del fioretto femminile, le spadiste hanno conquistato l’oro e gli sciabolatori l’argento, portando l’Italia a quota otto medaglie nella manifestazione. Al via in questi giorni anche il programma dedicato agli Under20.