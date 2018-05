Basket femminile: Ponzano piega Firenze e vola in finale

PONZANO VENETO Una serata da ricordare. Quaranta minuti di emozioni, passione, sofferenza e tensione. Poi l'urlo liberatorio al suono della sirena: Ponzano compie l'impresa e conquista la Finale per la Promozione in A2 espugnando il campo imbattuto della Pall. Femminile Firenze. Un successo in rimonta quello conquistato dale ragazze di coach Sottana, che dopo un primo quarto di difficioltà, hanno reagito cambiando marcia fino al 50-59 che ha spalancato le porte alla qualificazione.

La serata era iniziata in salita, con il canestro che sembrava sputare i tiri delle ponzanesi: 20-9 alla prima sirena. Al rientro sul parquet però si vede un'altra Polyglass: la difesa inizia a funzionare come di consueto, la paura finalmente è scrollata dalle spalle e la rimonta può iniziare sotto la guida di una Pasa da applausi. Come una squadra matura sa fare, Ponzano fa le cose con calma, usando tutti i 30 minuti restanti per tornare in scia alle toscane: all'intervallo lungo è 28-23, la rimonta è completata già al 30', 41-42. Il capolavoro si completa con un ultimo quarto perfetto, in cui le biancoverdi chiudono i conti e con il canestro finale di Pasa suggellano una vittoria meritata.