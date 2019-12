Stagione d'oro per il pattinaggio trevigiano: la Fisr premia ben 130 atleti

Rotelle, che passione. Venerdì sera, a Dosson di Casier, nella sede della Banca di Monastier e del Sile, con il presidente dell’istituto di credito Antonio Zamberlan a fare gli onori di casa, è andato in scena il tradizionale appuntamento organizzato dalla Fisr di Treviso e Belluno per incoronare i protagonisti della stagione sui pattini. Più di 130 i premiati, tra artistico e corsa. “Con 1700 tesserati e quasi 40 società Treviso è la provincia più rotellistica d’Italia – ha dichiarato il responsabile nazionale Fisr del pattinaggio artistico, Ivano Fagotto, affiancato dalla responsabile degli ufficiali di gara, Antonella Zuanich, dal vice presidente della Fisr regionale Walter Barbieri e dal consigliere provinciale con delega allo Sport, Mauro Fael - I campionati italiani Gruppi che arriveranno a marzo del 2020 a Conegliano sono il giusto riconoscimento per tanto impegno. Ma come Fisr siamo anche già proiettati agli Italian Roller Games di Riccione che a giugno coinvolgeranno tutte le specialità del pattinaggio a rotelle”.

La Fisr trevigiana, guidata da Bruno Sartorato con la collaborazione di Luciano Campion e Martina Sottosanti, ha diversi gioielli da mettere in vetrina. A partire dai 750 partecipanti del Trofeo Giovani Promesse quest’anno vinto dallo Skating Club Istrana davanti al Roller Club Montebelluna e alla Polisportiva Salvatronda. In passerella a Dosson anche i gruppi, dalle Royal Eagles di Mareno di Piave all’Italian Show di Motta di Livenza, dal Pattinaggio Vazzola ai team di Albaredo, Musano e Mignagola. E tanti giovani, a partire da Giorgio Casella, stella nascente nella specialità Solo Dance. Tra i premiati anche gli assi del pattinaggio corsa, in rappresentanza della Polisportiva Casier e dello Sporting Treviso, oltre al dirigente Pippo Nasisi, figura di riferimento dello Skating Club Don Bosco di Mareno di Piave. Treviso pattina davanti a tutti: con grazia o velocità, a seconda dei casi. La Festa provinciale è stata il giusto tributo ad un’altra stagione da incorniciare. Mentre il 2020 è già dietro l’angolo, con nuove sfide.

I premiati

PATTINAGGIO ARTISTICO. Singoli e coppie: Luca Buoincontro, Giada Torresan (Roller Club Montebelluna Maser); Natasha Kaburawala, Vittoria Saccon (Asd Pattinatori Sile); Riccardo Bonotto, Giorgio Casella (Skating Club Sanpolo); Martina Vendrame (Skating Club Oderzo); Alice Bastasin, Sofia Gillardi, Sofia Ciacia, Emma Lisa Nanni, Sofia Paronetto (Scuola Pattinaggio Musano); Martina Moro (Diamante Asd); Asia Fresch (Skating Spresiano); Nadia Torresan (Pattinaggio Godigese); Matilde Caputo, Sofia D’Agostino, Maria Ito (Nuovo Pattinaggio Oderzo); Clara Barattoni (Skating Club Don Bosco), Mattia Qualizza (Sporting Treviso). Gruppi: Italian Show Skating Club Mottense (Gruppo Junior); Albaredo Insieme Teens Roller Show (Piccolo Gruppo); Scuola Pattinaggio Musano Shiny Skaters (Quartetto); Skating Club Don Bosco Royal Eagles (Grande Gruppo, Quartetto Junior); Pattinaggio Vazzola (Grande Gruppo), Pattinaggio Mignagola (Gruppo Junior). Trofeo Giovani Promesse: Asd Skating Club Istrana, Asd Roller Club Montebelluna, Asd Polisportiva Salvatronda, Asd Pattinaggio Artistico Godigese, Valdoplavis Skaters Asd, Skating Club Resana, Asd Pattinaggio Fossalunga, Diamante Asd, Skating Club Oderzo, Asd Apam Maser, Asd Pattinaggio Artistico Mignagola, Asd Pattinatori Sile, Sporting Treviso Apd, Asd Skating Club Sanpolo, Asd Skating Spresiano, Asd Gruppo Rotellistico Val di Non, Asd Pattinaggio Artistico Cornuda Pederobba, San Liberale Pattinaggio Artistico Asd, Asd Albaredo Insieme, Asd Pattinaggio Artistico Vidor, Asd Skating Club Sedico. Dirigente: Giuseppe Nasisi (Skating Club Don Bosco).

PATTINAGGIO CORSA: Giulia Vian, Barbara Marazzato, Claudia Ceccarello (Sporting Treviso); Giorgia Fusetto, Camilla Beggiato, Ilaria Carrer, Carlotta Camarin, Andrea Bighin (Pol. Casier).

