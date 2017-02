Niente iscrizioni né classifiche, si parte e si arriva insieme: è il Five Ridges Trail

VITTORIO VENETO È il più vecchio trail autogestito del Veneto: compie 10 anni il Five Ridges Trail, il "trail delle 5 creste" che si correrà tra le colline del Vittoriese domenica 26 febbraio con partenza alle 8 da piazza Giovanni Paolo I a Ceneda. A promuoverlo sono il Comitato Fregona Trail Fest e Scuola di Maratona Vittorio Veneto.

Un tracciato, su una distanza di 22 km e dislivello positivo di 1.300 metri, che richiama ogni anno oltre un centinaio di appassionati di trail running, la “corsa in natura”. Un percorso, quasi tutto su sentieri di cresta, che da Ceneda tocca i cinque colli che circondano Vittorio Veneto: il colle di San Paolo, il monte Altare, il colle della Bigontina, il monte Piai e infine il monte Baldo. «Un percorso spettacolare, con qualche tratto esposto, che garantisce continue divagazioni paesaggistiche verso la pianura e la lontana laguna da una parte, verso le Prealpi e le montagne del bellunese dall’altra» annotano i promotori. Essendo un trail autogestito, non sono previste né iscrizioni, né classifiche. Si parte e si arriva tutti insieme. Sono necessari un buon allenamento, scarpe da trail running e un equipaggiamento adeguato alle condizioni meteo, visto che il trail si terrà anche in caso di pioggia. Per chi non corre, ma cammina, c’è la possibilità di percorre tre creste (San Paolo, Bigontina e Piai), anziché cinque, accompagnati da alcune “guide”. Al termine tutti i partecipanti si ritroveranno per il terzo tempo, sempre autogestito, al patronato Costantini.

Tra i partecipanti al Five Ridges Trail saranno sorteggiate alcune iscrizioni gratuite alle cinque gare che compongono il Circuito Trail Prealpi Venete che comprende anche il Fregona Trail Fest del 9 luglio, gara a cui gli atleti che aderiscono al trail autogestito del 26 febbraio potranno iscriversi usufruendo di una tariffa ridotta. Agevolazioni sono previste anche per le iscrizioni alle manifestazioni organizzate da Scuola di Maratona Vittorio Veneto. Infine, il Five Ridges Trail aderisce all’iniziativa nazionale Trail Aid che ha lo scopo in occasione degli eventi di trail running di raccogliere fondi a favore delle popolazioni del Centro Italia terremotato.