FiveRidges Trail: una domenica di corsa (e non solo) tra i colli del vittoriese

E’ il più vecchio trail autogestito del Veneto: il FiveRidges Trail, il Trail delle 5 creste, compie 13 anni. Si correrà domenica 9 febbraio tra le colline del vittoriese, con partenza alle 8.30 da piazza Giovanni Paolo I a Ceneda. A promuoverlo, la Scuola di Maratona Vittorio Veneto. Il tracciato si svilupperà sulla distanza di 22 chilometri, con dislivello positivo di 1300 metri. Non è una gara: non sono previste iscrizioni né classifiche. Si parte e si arriva tutti insieme. Il bello del FiveRidges Trail, in fondo, è anche questo.

Il percorso, quasi interamente su sentieri di cresta, parte da Ceneda e va a toccare i cinque colli che circondano Vittorio Veneto: il colle di San Paolo, il monte Altare, il colle della Bigontina, il monte Piai e infine il monte Baldo. Un centinaio almeno gli appassionati attesi al via. Sono necessari un buon allenamento, scarpe da trail running e un equipaggiamento adeguato alle condizioni meteo, visto che il trail si terrà anche in caso di pioggia. Per chi non corre, ma cammina, c’è la possibilità di percorrere tre creste (San Paolo, Bigontina e Piai), anziché cinque, accompagnati da alcune “guide”. Al termine tutti i partecipanti si ritroveranno per il terzo tempo, sempre autogestito, al patronato Costantini.

L’evento è anche “plastic free”: ogni partecipante dovrà portarsi la propria borraccia sia lungo il percorso che al ristoro finale. Il FiveRidges Trail sarà una sorta di prologo al primo appuntamento agonistico della stagione, il Trail del Patriarca, in programma il 29 marzo, con partenza da Villa di Cordignano e percorso che si addentrerà nelle splendide faggete ai piedi del Cansiglio, passando anche per il Parco dei Carbonai. Il Trail del Patriarca costituirà la tappa inaugurale dell’edizione 2020 del Circuito Trail Prealpi Venete, in cui rientra pure il Trail dei Cimbri, manifestazione principe per gli appassionati della disciplina, che quest’anno tornerà l’11 e il 12 luglio, andandosi a sviluppare lungo i sentieri che portano alla foresta del Cansiglio e alle alture dell’Alpago.