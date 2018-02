Treviso Basket mette la quinta: Forlì sconfitta in casa 65-79

TREVISO L'importante era continuare la striscia di risultati positivi in modo da poter continuare ad ambire alle zone alte della classifica. Per Treviso Basket l'obiettivo si può considerare centrato in pieno visto che nell'insidiosa trasferta di Forlì commettere un passo falso poteva essere molto facile.

I ragazzi di coach Pillastrini invece sono scesi in campo con la giusta determinazione fin dal primo quarto di gara portato a casa con il risultato di 16-23 grazie a un'ottima prova di Swann che nella prima frazione ha marcato da solo nove punti. Forlì ha provato ad accorciare le distanze nel secondo quarto ma i trevigiani sono stati bravi a difendersi e a ripartire fissando il punteggio all'intervallo sul 40-47 grazie a un ottimo Brown. Rientrata dagli spogliatoi Forlì ha accusato il colpo e così i trevigiani hanno potuto prendere il largo nel terzo quarto chiuso sul 54-68 grazie a una prova maiuscola di Swann, salito a quota sedici punti. Nell'ultimo quarto è stato però Musso a salire in cattedra chiudendo la sua partita a 18 punti, diventando così il miglior marcatore della squadra trevigiana. Nonostante il supporto del pubblico di casa Forlì ha gettato la spugna sul 65-79. La diciannovesima giornata della regular season ha sorriso ai trevigiani che ora possono tornare a sognare in grande.