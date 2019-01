Nuova sfida alla Fortitudo: Treviso Basket in trasferta a Bologna

Diciottesima giornata di regular season in trasferta per la De' Longhi Treviso Basket sul campo della Lavoropiù Bologna, capolista del Girone Est della Serie A2. Un big match che verrà giocato al PalaDozza di Bologna alle ore 12 per consentire l'anticipo televisivo su SportItalia (canale 60 digitale terrestre e 225 sul satellite Sky).

Di fronte Bologna, finora capolista incontrastata del girone con 32 punti (16 vittorie e 1 sconfitta), e Treviso che è al secondo posto con 26 punti (13 vittorie e 4 sconfitte). Nell'ultimo turno TVB vincente 96-71 al Palaverde con la Bakery Piacenza, Fortitudo corsara a Imola con un netto 100-84. All'andata a Treviso vinse Bologna 86-75 con 22 di Hansbrouck e 18 di Leunen per gli ospiti, 24 di Tessitori e 15 di Burnett nei padroni di casa. La De' Longhi Treviso Basket al completo, a parte Giovanni Tomassini operato nuovamente ieri al ginocchio destro nella Clinica Salus di Reggio Emilia dal prof. Rocchi. La squadra verrà seguita al PalaDozza da circa 170 tifosi. Gli arbitri dell'incontro saranno: Ursi, Moretti e Valleriani