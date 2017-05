Francesco Totti riceve il Diploma Honoris Causa insieme ai Diplomati del Master SBS

TREVISO Venerdì scorso, nella prestigiosa cornice del Salone d’Onore del CONI e alla presenza di oltre 240 persone, si è svolta una mattinata incentrata sulla Cerimonia di Consegna Diplomi ai 37 studenti della XII edizione del Master SBS (Strategie per il Business dello Sport) e che si è caratterizzata per varie iniziative e momenti da ricordare.



Oltre alla presentazione della ricerca sul tema de "L'Innovazione nel Mondo dello Sport", svolta con Arthur D. Little, sono stati presentati due progetti di formazione ovvero la Sport Management Academy (realizzata da Verde Sport e Ca' Foscari Challenge School) e il primo corso nato da questa collaborazione ovvero la Summer School in Sport Marketing, organizzata da AC Milan Scuola di Formazione e Master SBS. La parte centrale è stata poi dedicata ai veri protagonisti del Master SBS e della cerimonia, ovvero i 37 studenti che dopo aver frequentato i 5 mesi della fase d’aula e aver iniziato il percorso di stage nelle aziende dello sport, hanno ricevuto il Diploma di Partecipazione.



Dopo la Cerimonia di Consegna Diplomi ai 37 studenti della XII edizione del Master SBS, il momento emozionante con Francesco Totti che ha ricevuto il Diploma Honoris Causa dalle mani del Presidente del CONI Giovanni Malagò e dal Vice Presidente di Verde Sport, Christian Benetton. Chiamato sul palco dal moderatore della giornata Fulvio Giuliani (Caporedattore di RTL 102,5), Francesco Totti è stato introdotto da un video emozionale e dalla menzione che ha sottolineato il valore della persona, del simbolo, oltre alla figura del giocatore. Dinanzi a numerosissimi giornalisti e fotografi, Francesco Totti ha scambiato alcune battute con Giuliani e poi si è dimostrato più che disponibile a fare delle foto insieme ai diplomati SBS, tutti con lui sul palco per la foto finale.

Gallery