Fregona Summer Trail: in estate due percorsi tra le meraviglie delle Prealpi

Due percorsi per andare alla scoperta delle Prealpi Trevigiane e un’organizzazione a misura di Covid-19. Il 13 settembre 2020 debutterà il Fregona Summer Trail, gara fuoristrada che porterà un massimo di 600 concorrenti, suddivisi su due distanze, a cimentarsi sui sentieri che vanno da Fregona al Monte Pizzoc, passando per il Cansiglio. La manifestazione sarà organizzata dalla locale Pro Loco, in collaborazione con il Running Team Conegliano, il Comune di Fregona (che ha dato il patrocinio all’evento insieme all’Ente di promozione sportiva Aics) e la Consulta Comunale dello sport.

Due, come detto, i percorsi: il più lungo misurerà 22,2 chilometri, mentre il più corto si svilupperà per 13,2 chilometri. Start, in entrambi i casi, dal campo sportivo comunale di via Concia. E la particolarità del Fregona Summer Trail sarà che le partenze delle due gare saranno distanziate di 5 secondi tra un atleta e l’altro, in modo da osservare il distanziamento interpersonale, evitando l’assembramento dei partecipanti al momento del via. Il protocollo anti Covid-19 stilato dagli organizzatori prevede anche l’utilizzo della mascherina sino all’inizio della gara, il controllo della temperatura corporea all’ingresso nell’area di partenza, l’invito ad evitare la scia durante la gara, oltre ad una lunga serie di accorgimenti, come l’abolizione di spogliatoi, docce e deposito sacche, che permetteranno agli atleti di venire a correre a Fregona in tutta sicurezza.

Per partecipare alla prova più lunga (22,2 km) occorrerà avere compiuto 18 anni ed essere tesserato alla Fidal, all’Aics o ad un altro Ente di promozione sportiva, oppure possedere la Runcard. Per prendere il via nella gara più corta (13,2 km) basterà invece presentare il certificato medico agonistico per l’atletica leggera. Le iscrizioni, già aperte, prevedono una gratuità ogni otto iscritti (nei due percorsi) della medesima società. Il pacco gara comprenderà uno zainetto per i partecipanti alla prova lunga e una t-shirt per chi correrà la prova corta. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.fregonatrailfest.it. Il resto lo farà la magia di due percorsi che porteranno gli appassionati ad immergersi nello splendido ambiente naturale dei sentieri di Fregona, del Cansiglio e del Monte Pizzoc. Oltre alla voglia di correre, più forte che mai dopo il lungo blocco delle attività sportive dettato dall’emergenza sanitaria.

