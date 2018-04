Friday night" di B2 a Castelfranco. Capitan Grassotto: "Vogliamo vincerle tutte"

CASTELFRANCO VENETO Terz’ultima in casa con la penultima in classifica. A metterla in questo modo, la sfida al Telemar Torri di Quartesolo può sembrare poco più che una formalità. In realtà non è così. La formazione vicentina, tutta under 18, è nel pieno della propria forma, avendo appena iniziato la fase regionale di categoria. A non sottovalutare l’avversario, ci tiene anche il capitano Grassotto: «Quando ti avvicini alla fine del campionato, può succedere di tutto. Dalla nostra, sappiamo che in casa diamo il meglio di noi stesse e per questo tenteremo di mantenere l’imbattibilità interna». La valutazione del capitano si inserisce in un più ampio modo di operare che sta alla base dell’attuale successo: «Per noi, entrare in palestra è un piacere. Siamo tutte motivate e concentrate a dare il massimo sia in allenamento che in partita. Per questo non facciamo calcoli né parliamo della posizione in classifica: tentiamo semplicemente di vincerle tutte!».

Fatto sta che la neopromossa Giorgione domina la B2 da, quasi, inizio stagione: «Fino a qualche partita fa non eravamo del tutto consapevoli di cosa stesse succedendo – continua Grassotto - Ora iniziamo a capirlo e talvolta entriamo in campo con l’ansia di dover mantenere la posizione in classifica. Dopo qualche scambio però, specialmente quando giochiamo di fronte al meraviglioso pubblico di Castelfranco, dimentichiamo numeri e classifiche e torniamo a fare l’unica cosa che sappiamo: dare il 100%!».

