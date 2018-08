Calciomercato in casa Futsal Villorba: Busato va al Gifema, preso invece Casula

VILLORBA La società Futsal Villorba ha ufficialmente comunicato il trasferimento a titolo temporaneo di Nicola Busato (1994) alla Gifema Diavoli società partecipante al prossimo campionato regionale di Serie C1: "A Nicola l’in bocca al lupo perché l’imminente stagione possa essere più fortunata di quella da poco conclusa e si ringrazia il Gifema nella persona di Alberto Toso per la fattiva collaborazione nell’operazione riguardante Nicola" fa sapere la società. Allo stesso tempo confermato anche l’innesto nella rosa per la stagione sportiva 2018-19 del portiere Davide Casula (1993) nelle ultime stagioni in forza al Monticano.