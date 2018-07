Colpo di mercato per il Futsal Villorba: dal Fenice Veneziamestre arriva Allmir Hasaj

VILLORBA La società Futsal Villorba ha comunicato ufficialmente l’accordo con la società Fenice Veneziamestre per il trasferimento a titolo definitivo di Allmir Hasaj (classe 1995) che sarà quindi a disposizione di mister De Martin dal 27 agosto prossimo quando inizierà la preparazione in vista del campionato di Serie A2. Una “vita”, sportivamente parlando, tutta marchiata Fenice quella di Allmir società con la quale ha esordito a 13 anni per poi fare tutta la trafila delle giovanili fino alla prima squadra. Impreziositi questi 10 anni alla Fenice da 5 titoli regionali e 2 nazionali con le categorie allievi e juniores oltre alla promozione in serie B con la prima squadra. Ora la nuova esperienza in gialloblù con la maglia del Futsal Villorba nel secondo campionato per importanza a livello nazionale.