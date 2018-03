Convocazione in Nazionale per Gaia Spadotto, giovane promessa della pallavolo di Marca

CESSALTO Arriva un'altra bellissima notizia in casa Union Bremas, la quarta chiamata in Nazionale per una giovane atleta. Dopo le chiamate di Silvia Biasi nel Sitting e di Veronica Costantini, ormai aggregate più volte nei rispettivi gruppi già dallo scorso anno, sono arrivate altre due chiamate per la maglia azzurra, per Silvia Romanin che dopo l'esperienza dello scorso 19 marzo, (allenamento al centro Pavesi Fipav di Milano) è stata chiamata per la seconda volta e per la leonessa Gaia Spadotto, elemento del vivaio e del progetto Sea Stars.

Gaia 15 anni ancora da compiere, vive a Cessalto e studia al Liceo linguistico Eugenio Montale di San Donà. Con la sua timidezza ma con tanta grinta si è conquistata un posto nella pre selezione Juniores dei coach Marco Mencarelli, Michele Fanni e Gaetano Gagliardi ."Che bella soddisfazione", ci raccontano i dirigenti del Bremas,"davvero incredibile avere quattro ragazze della nostra società che vestano la maglia azzurra , finalmente raccogliamo i frutti del nostro lavoro. Ogni chiamata del resp. Alessio Trombetta è stata vissuta da noi con un' emozione unica e speciale,dobbiamo fare i complimenti ai nostri coach che stanno lavorando in modo molto professionale, i risultati infatti li possiamo vedere tutti." L'Energym Bremas e' l'unica società' del comitato di Treviso-Belluno che annoverà quattro atlete nelle nazionali femminili. Un'altro record storico per la giovanissima società' del Presidente Vincenzo Balzano.Tantissime le richieste d’iscrIzioni già per la prossima stagione sportiva, un settore giovanile che e' sempre più numeroso per poter lavorare oltre che per la promozione di questo bellissimo sport ma anche di qualità per poter continuare a sognare guardando al futuro e con l'azzuro nel cuore.