Garbelotto punta sui giovani talenti per vincere il Motomondiale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’azienda trevigiana rinomata in tutto il mondo per la qualità dei suoi prodotti in legno torna ancora una volta ad investire nello sport, supportando i giovani piloti italiani nel raggiungimento dei loro sogni. La nuova scommessa è Enea Bastianini, classe 1997 originario di Rimini, che è pronto a rimettersi in sella per l’inizio del motomondiale 2018 con il marchio del Parchettificio Garbelotto. Il campionato è appena iniziato ma i primi pronostici dai box Leopard Racing (scuderia campione del mondo 2017 con Joan Mir) coronano il giovane romagnolo come uno dei piloti migliori nei test. Si preannuncia così un’annata importante cui obiettivo rimane uno solo: vincere il mondiale Moto3. Enea Bastianini muove i primi passi con le minimoto raccogliendo diversi successi che lo porteranno nel 2011 a vincere il titolo europeo della MiniGP70. Dopo una stagione nella Red Bull MotoGP Rookies Cup, nel 2014 approda in Moto3 con lo Junior Team GO&FUN di Fausto Gresini, con il quale rimarrà per tre anni collezionando buoni risultati, per poi passare nel 2017 al team Estrella Galicia 0,0.

Nel 2018 si unisce alla scuderia campione del mondo Leopard Racing, per una stagione che si appresta ad essere elettrizzante. Nonostante la giovane età Enea è considerato uno tra i piloti più forti della piccola categoria, caratteristica che non è passata inosservata in casa Garbelotto, decisa a sostenere il pilota in questa nuova stagione. Enea gareggerà infatti con il casco marchiato Garbelotto Pavimenti in Legno. Un’occasione non nuova per il parchettificio, che l’anno scorso ha collaborato con Manuel Pagliani in Motomondiale e che per questa stagione continuerà a supportare il giovane padovano nel Campionato Spagnolo Velocità (CEV). Anche Manuel gareggerà con il team Leopard Racing ed avrà la possibilità di correre in Motomondiale grazie alle quattro wild card ottenute.

Le moto, una passione di famiglia. Non è un mistero infatti che legno e motociclette siano le due vere grandi passioni della famiglia Garbelotto tanto che Antonio e Marco, rispettivamente padre e figlio, approfittano del tempo libero per salire in sella e provare l’ebbrezza e l’adrenalina delle due ruote. A conferma di questa vocazione per i motori, le bellissime moto esposte alla sede di Cappella Maggiore, tra le quali la Suzuki 500 2 tempi che domina l’ufficio del figlio Marco. Il motomondiale ritornerà domenica 8 Aprile e non ci resta che fare un grossissimo in bocca al lupo ad Enea Bastianini, a Manuel Pagliani, alla scuderia ed ovviamente al Parchettificio Garbelotto per una stagione ricca di successi.

Gallery