Weekend all'insegna dell'atletica: giovani in pista a Roncade e San Biagio

RONCADE Fine settimana ricco di appuntamenti per l'atletica trevigiana. Sabato 26 maggio, sulla pista di San Biagio di Callalta, la nuova tappa del Trofeo Giovanile Veneto, valida anche per il campionato provinciale di società, sarà l'appuntamento di punta della giornata.

In pista, la categoria ragazzi. Organizza l’Atletica San Biagio. Inizio gare alle 15.30. Domenica 27 maggio, invece, giovanissimi in pista a Roncade per una tappa del campionato provinciale di società. Gli esordienti A saranno impegnati in una manifestazione di prove multiple (un biathlon formato da 40 ostacoli e vortex, con l’aggiunta della staffetta 4x50). Per gli esordienti B e C è invece previsto il Giocatletica. Organizza la Nuova Atletica Roncade. Inizio alle ore 10.