Anche Generali Italia sostiene il 40° Torneo Mini Rugby "Città di Treviso"

TREVISO Con l’obiettivo di promuovere lo sport e uno stile di vita sano favorendo momenti di aggregazione, Generali Italia con il suo progetto Valore Benessere sostiene il 40° Torneo Mini Rugby “Città di Treviso”, la storica kermesse dedicata al mondo della palla ovale, organizzata ogni anno da Benetton Rugby. La manifestazione, lanciata alla fine degli anni ’70, riunisce tutte le squadre che non hanno avuto modo di confrontarsi nel corso della stagione sportiva, favorendo così momenti di inclusione sociale e di unione.

Sulla base di questi valori il Torneo Mini Rugby “Città di Treviso” si è evoluto nel corso degli anni espandendosi oltre i confini nazionali. L’edizione 2018 vedrà coinvolti 11 paesi, contando in totale 346 squadre, 5.770 bambini di età compresa tra i 6 ed i 14 anni e altre 12.500 persone tra loro accompagnatori e familiari. Le gare saranno ospitate il 12 e 13 maggio dal centro sportivo “La Ghirada” – Città dello sport di Treviso, dagli impianti sportivi di Paese e dallo Stadio Monigo, per le fasi finali. Il Torneo “Città di Treviso” è oggi la manifestazione più grande d’Europa dedicata al mini rugby. Importante volano di inclusione e rispetto, valori cardini di questo sport, l’evento sarà seguito anche quest’anno da Sky Sport con uno speciale dedicato.

“Generali Italia vuole essere protagonista attiva nella vita della comunità, valorizzando e promuovendo iniziative sportive che possano contribuire a consolidare stili di vita sani e a diffondere la cultura della prevenzione – ha dichiarato Stefano Gentili, Chief Distribution & Marketing Officer di Generali Italia. “Il sostegno al Torneo Mini Rugby “Città di Treviso”, in linea con il nostro programma Valore Benessere, conferma il nostro impegno nel trasmettere ai più piccoli l’importanza dello stare bene insieme mettendo al centro lo sport e i suoi valori”.

Dichiarazioni alle quali hanno fatto seguito quelle del Presidente del Benetton Rugby Amerino Zatta: “Con grande orgoglio ed immensa gioia quest’anno tocchiamo l’importante traguardo dei 40 anni, un evento che nel tempo è diventato una tradizione per il rugby trevigiano e non solo, una manifestazione di enorme importanza ed in continua crescita oltre che una festa dello sport sempre molto attesa dai piccoli e dalle piccole partecipanti. Infine ho il piacere di dare un benvenuto speciale a Generali Italia che in virtù di totale condivisione di valori sosterrà il 40° Torneo Mini Rugby “Città di Treviso”.