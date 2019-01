Germinal Karate Castelfranco: pioggia di medaglie ad Arezzo e Padova

Quello appena trascorso è stato un fine settimana di grandi soddisfazioni per il Germinal Karate Castelfranco, protagonista ad Arezzo nella prima tappa del Grand Prix Interregionale, e a Padova nei Campionati Regionali di tutte le categorie di Kata.

Ad Arezzo ha preso il via l'edizione 2019 del Grand Prix, che si svolgerà in quattro regioni: Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Il Germinal Karate Castelfranco ha raccolto ben 12 medaglie, e pur potendo schierare solo la squadra di Kumite (combattimento) si è piazzato terzo nel medagliere per club. Queste le medaglie singole: Matteo Simionato (61kg junior), Anthea Ferro (61kg u21), Davide Andretta (60kg senior) e Alvise Toniolo (40kg esordienti) hanno vinto tutti la medaglia d'oro nelle loro categorie. Argento invece per: Anthea Ferro (61kg senior), Andrea Pizziolo (67kg senior), Alessandro Gatto (94kg u21), Laura Trentin (62kg cadette) e Alessandro Conte (45kg cadetti). Tornano a casa con la medaglia di bronzo: Matteo Silvestri (52kg cadetti), Alessandro Gatto (94kg senior) e Davide Righetto (67kg u21).

Nel frattempo a Padova si è svolta la selezione regionale di tutte le categorie di specialità Kata (forma). La squadra del Germinal ha portato a casa due titoli di Campioni Regionali e ben cinque medaglie, qualificando quattro atleti alla Finale Nazionale. A loro va ad aggiungersi anche Pietro Binotto, già qualificato di diritto avendo vinto titolo italiano di categoria nel 2018. Giovanni Trentin (senior) ed Edoardo Graziotto (cadetti) hanno conquistato due medaglie d'oro. Argento per Sofia Stangherlin (esordienti) ed Enrico Pizziolo (senior). Bronzo a Riccardo Merola (junior). Questo il commento del direttore tecnico Niki Mardegan al termine di un fine settimana ricco di premi: «Sabato sera ci sono state le premiazioni dei risultati delle Società del Veneto. Moltissimi i risultati dei Veneti e molti di questi provengono da Castelfranco, il nostro club vanta 12 medaglie Nazionali negli anni 2017/2018 e con Mattia Busato (tesserato con l’Esercito ma affettivamente nostro) anche 3 Internazionali. Un totale di 15 medaglie di prestigio! Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi».