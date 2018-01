Un weekend pazzesco per il Germinal Karate Castelfranco, medaglie su tutti i fronti

CASTELFRANCO VENETO Il weekend appena trascorso ha portato risultati davvero trionfali per il Germinal Karate Castelfranco, che con i suoi atleti ha ottenuto grandi soddisfazioni sia a livello nazionale che internazionale, tornando a casa con un pieno di medaglie dai Grand Prix Karate di Arezzo e di Samobor in Croazia.

Di particolare rilevanza i risultati centrati in terra croata, in una competizione di livello internazionale nella quale si affrontavano i migliori giovani atleti d'Europa, con oltre 2.700 iscritti. Tre atleti in gara finora per il Karate Castelfranco, e un ottimo bottino con due pregevoli medaglie di bronzo. Nel kumite (combattimento) Matteo Simionato, iscritto nella categoria Cadetti fino a 57 kg, ha superato nettamente i primi quattro turni battendo gli avversari di Ucraina, Slovenia, Croazia e Serbia. In finale di pool ha ceduto il passo all'atleta bosniaco, disputando poi un ottimo incontro che gli varrà il bronzo contro un suo connazionale. Davvero un ottimo inizio di stagione per questo promettente agonista. L'altro bronzo è arrivato nel kata (forma) da Pietro Binotto, che gareggiava nella categoria Cadetti con ben 50 atleti. Binotto ha superato gli atleti di Norvegia, Serbia, Slovacchia e Ungheria, cedendo poi col punteggio di 3-2 nella finale di pool contro un atleta serbo. Nel ripescaggio è arrivata la netta vittoria per 5-0 che è valsa la medaglia di bronzo.

Ottimi risultati dunque in una gara di altissimo livello, con molte nazionali che nel settore giovanile stanno preparando l'appuntamento di inizio febbraio degli Europei giovanili, a Sochi in Russia. Grandi soddisfazioni sono arrivate anche al Grand Prix Karate di Arezzo, che nel weekend ha visto impegnata tutta la squadra agonisti. Da sottolineare in particolare le quattro medaglie d'oro conquistate da Alessandro Gatto (Senior +75 kg), Enrico Pizziolo (kata Senior), Alice Belvini (Juniores 48 kg) e Tommaso Mason (Esordienti 40 kg). Tra gli altri risultati, medaglie di bronzo sono state centrate da Andrea Pizziolo e Giacomo Andretta (Senior 67 kg), Federico Loro (Senior +75 kg), Laura Trentin ed Elena Cocco (Cadette 59 kg), Alessandro Conte (Esordienti 40 kg) ed Edoardo Grazziotto (kata Esordienti). Un ricco bottino di medaglie che ha permesso al Karate Castelfranco Veneto di qualificarsi al 3° posto nella competizione a squadre al GP Karate di Arezzo.