Gianluca Saresera in gara al Rally della Marca nel terzo round del Campionato Italiano Wrc

VALDOBBIADENE Gianluca Saresera “marca” gli avversari: li marca stretti per non farli scappare perché sa che non può concedersi questo lusso. Il pilota della Leonessa Corse sarà in gara nel terzo round del Campionato Italiano Wrc che si svolgerà sulle strade del Rally della Marca Trevigiana il prossimo fine settimana; insieme al trentino Daniel Taufer, il driver della Peugeot 208 targata Vieffecorse dovrà capitalizzare al meglio la corsa veneta al fine di conquistare punti importanti per gli ambiti per i quali compete e cioè il CIWrc di classe R2B ed il Trofeo Michelin, scenari che rappresentano gli obiettivi principali della sua stagione sportiva.

Nella gara che partirà venerdì sera 22 giugno da Valdobbiadene, i chilometri da percorrere per i due della Leonessa Corse saranno 125 che verranno suddivisi tra le prove Zadraring, Monte Cesen, Monte Tomba e Cà Mostaccin. “Cercheremo di essere il più competitivi possibile – ha detto il pilota bresciano classe 1991 – anche perché la gara la conosciamo e abbiamo dimostrato di segnare dei tempi competitivi con gli avversari diretti. Il ritiro del 1000 Miglia ci impone un solo risultato utile che è il podio finale, ovvero l’unico obiettivo che intendiamo perseguire". Attualmente Saresera conta 25 punti nel Michelin Rally Cup e 10 nel CIWrc di categoria R2B.