Uno contro uno con Datome! Torna alla Ghirada il "Gigione Day"

TREVISO A grande richiesta torna il Gigione Day! Nato da una scommessa persa via Twitter da Gigi Datome, stella della Nazionale e del Fenerbhace, e valorizzato poi con L’evento memorabile a Bergamo dell’estate scorsa, il Gigione Day rilancia e lo fa a Treviso, nella splendida cornice de La Ghirada! Gigi ha deciso di ripetere quanto avvenuto lo scorso anno in un territorio nuovo, ma molto importante per lui, una terra che ama la palla a spicchi e ha una storia importantissima legata al basket.



Lo scopo del Gigione Day sarà come sempre benefico e a questo proposito Gigi metterà a disposizione sue maglie, cimeli e qualsiasi altra cosa autografabile per raccogliere fondi da destinare in beneficenza a un ente che verrà annunciato nel corso della giornata.

Questa volta la sfida la lancia Gigi! Potrete iscrivervi al torneo di 3x3 (squadre miste) che decreterà nel corso della giornata le due squadre finaliste. Queste avranno la possibilità di sfidare il GIGIONE DREAM TEAM, composto da personaggi dello sport e dello spettacolo, oltre ovviamente al Capitano, nella partita finale!



Inoltre Gigi metterà in palio per i vincitori un pacchetto premio per tre persone per assistere durante la prossima stagione a una partita del Fenerbahce a bordo campo, con pernottamento in albergo e cena nel post partita insieme a lui!! Un’ esperienza indimenticabile! Per iscrivervi dovrete mandare un messaggio in pvt via Facebook o Instagram o via mail (gigionedaytreviso@gmail.com) con:

- nomi partecipanti (massimo 4 per squadra, sia uomini che donne - anche solo uomini o solo donne - , da 16 anni in su)

- età

- certificato di idoneità sportiva

Il costo dell’iscrizione, devoluto in beneficenza, sarà di 20 € a persona (comprensivo di assicurazione e t-shirt ADIDAS) Gigi sarà presente per tutto l’evento e si metterà a disposizione anche dei più piccoli per insegnare qualche trucco del mestiere, insieme a tanti altri amici che intratterranno il pubblico e si metteranno alla prova con la palla da basket. Tra questi il campione di rugby Martin Castrogiovanni, Stefano Tonut, Giorgia Sottana e Ghemon. Ci saranno giochi e gadget Adidas per tutti. Sarà una grande festa, per fare del bene! Se avete il basket nel cuore, se amate Gigi o se semplicemente volete batterlo in un uno contro uno, non potete mancare!!

PROGRAMMA:

. 14:00 RITROVO SQUADRE

. 15:00 INIZIO TORNEO

. 17:00 CLINIC DI GIGI CON I PIÙ PICCOLI

. 19:00 FINE FASE A GIRONI

. 20:00 FINE TORNEO

. 20-21 SHOWTIME

. 21:30 FINAL GAME GIGIONE DREAM TEAM vs finalisti torneo

. 22:00/ 22:30 fine evento