Giochi studenteschi: ancora successi per l’Istituto comprensivo di Cordignano

CORDIGNANO Ancora successi per gli studenti dell’Istituto comprensivo di Cordignano. Giovedì 3 maggio è andata in archivio la fase Provinciale dei Campionati studenteschi di atletica leggera. A partire dalle 9.30 sulla Pista di Atletica di San Biagio di Callalta si sono affrontate molte scuole in rappresentanza degli istituti scolastici della provincia di Treviso. Nella categoria Cadetti (maschile) la vittoria è andata alla rappresentativa della scuola media di Cordignano che ha battuto tutte le compagini avversarie iscritte, ossia le squadre degli istituti della Provincia di Treviso.

In particolare si è distinto Francesco Cao con la vittoria nei 1000mt., cui bisogna aggiungere i risultati ottenuti nelle altre discipline, ovvero un secondo posto negli 80mt piani e nel getto del peso e due quarti posti nel lungo e nell’alto. Questo ha permesso di avere una migliore classifica di squadra. Grazie a questa vittoria, gli studenti di Cordignano disputeranno l’ancora più impegnativa fase Regionale dei Campionati prevista durante questo mese a Rovigo. I neo campioni hanno promesso di mettercela tutta per vincere ancora e il loro docente, prof. Paolo Artico, è convinto che forniranno un’ottima prestazione. Un caloroso “in bocca al lupo” dalla loro Preside, Lara Modenese, dall’assessore comunale allo sport Roberto Campagna e da tutti gli studenti dell’Istituto Ippolito Nievo di Cordignano.