Una trevigiana nell'olimpo del basket europeo

TREVISO Dai campi della Marca all'olimpo del basket europeo. La trevigiana Giorgia Sottana sbarca al Fenerbahce Istanbul. La guadia di Marca, classe 88, dopo un inizio di stagione con i francesi del Montpellier, giocherà con la corazzata turca pronta a sbancare il titolo di campioni d'Europa in Eurolega. Giorgia Sottana oltre ad aver militato tra le file della Reyer Venezia, della Pallacanestro Schio e per un anno anche in casa, con la Pallacanestro Treviso, veste i colori azzurri della nazionale sin dalle giovanili, nel lontano 2001.

"Una decisione presa con un po’ di dispiacere, ma la voglia di mettersi in gioco è tanta, così come la voglia di vincere. - commenta la trevigiana Sottana che lascia la Francia per la Turchia. "Si è realizzato un sogno! Sono felice e onorata di far marte della famiglia del Fenerbahce!" - scrive la cestista trevigiana su Twitter.