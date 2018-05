Sottana è regina di Turchia

TREVISO Sottana regina del basket di Turchia. La trevigiana Giorgia Sottana e il suo Fenerbahçe Istanbul sbancano il campionato turco e vincono in finale nel derby della capitale contro lo Yakın Doğu. Un bellissimo risultato per la cestista trevigiana - e azzura in nazionale - da inizio 2018 in turchia, dopo i tantissimi anni trascorsi a Schio. Un grande trofeo che Giorgia potrà aggiungere al nutrito palmarès di cinque scudetti italiani, tre supercoppa italiana e sei coppa Italia.