Giorgione "Beach" Volley: a Jesolo ecco la carica dei 101 atleti della società

CASTELFRANCO VENETO E’ uno degli appuntamenti più attesi dell’anno dall’intero settore giovanile. La tre giorni di Jesolo, una classica alla Giorgione Pallavolo, mette assieme chi veste la stessa maglia ma paradossalmente non si incontra mai. Si tratta delle diverse squadre del settore giovanile di Castelfranco che a causa degli orari e palestre differenti di allenamento, non hanno mai la possibilità di conoscersi. Il “Beach di Jesolo” è andato in scena domenica 29 aprile, lunedì 30 e martedì 1 maggio e hanno preso parte un centinaio di tesserati Giorgione, fra atlete, tecnici e allenatori. Escluse a causa degli impegni sportivi, soltanto le formazioni giovanili ancora in corsa nei campionati regionali.