Giorgione Calcio 2000: il giovane Behiratche Hermann Niava ceduto al Sassuolo

CASTELFRANCO VENETO La società Giorgione Calcio 2000 ha comunicato di avere ceduto a titolo definitivo il proprio giovane dilettante Behiratche Hermann Niava alla US Sassuolo Calcio nell’ultimo giorno di mercato. Il giocatore lascia così la squadra dove ha militato dalla stagione 2013/14 dimostrando da subito doti atletiche e di corsa con una spiccata propensione al dribbling ad al fiuto del gol che lo ha visto realizzare circa 150 reti nei vari campionati.

Fratello di Jocelin di annata 2000 che milita ad oggi in prima squadra, titolarissimo in maglia Rossostellata, “lascia” il gruppo di Mister Boscolo da capocannoniere (16 reti) negli Allievi Sperimentali Fascia B dove la sua “ex” squadra è prima con 14 punti di vantaggio dalla seconda ma soprattutto lascia il team che ad oggi è ancora Campione Regionale Veneto titolo vinto a Mirano nello scorso Maggio sconfiggendo in finalissima 2-0 gli eterni rivali del Montebelluna.

Il Giorgione Calcio 2000, in primis il Presidente Antonello, ringraziano la famiglia, il ragazzo e la società US Sassuolo Calcio nella persona del suo Direttore Francesco Palmieri che ha fortemente voluto il ragazzo. "Auguriamo ad Hermann la miglior fortuna sicuri che, assieme alle altre 45 cessioni fatte dal nostro Settore Giovanile negli ultimi 10 anni, saprà farsi valere in campionati e campi che a tutti i nostri ragazzi auguriamo presto di frequentare e che ci ha portato ad oggi ad essere una delle più belle e “produttive” realtà del territorio in tema di settore giovanile".

Il ragazzo ha voluto lasciare una lettera di suo pugno scritta nel viaggio verso Sassuolo per ringraziare tutti i suoi compagni: