Al Giorgione dal 1983: coach Carotta disegna la B1 che verrà

CASTELFRANCO VENETO L’unica conferma della quale non si parla è la sua. Paolo Carotta, 41 anni, è da sempre al Giorgione. Del suo rinnovo non ha mai avuto senso parlare perché, dal 1983, data la Giorgione Pallavolo, c’è Paolo Carotta. Prima come giocatore, poi come allenatore, si è cimentato in tutte le categorie scalandole da tecnico una ad una. E la storia ha voluto che dopo 35 anni di militanza, fosse proprio lui l'architetto di una promozione che Castelfranco non aveva ancora conosciuto: quella in serie B1.

Carotta, assieme al presidente Angelo De Marchi e al direttore sportivo Anna Toniato, è al lavoro per allestire il roster della prima squadra: «Ho pensato ad un assetto molto equilibrato – svela il tecnico di Castelfranco -.Sto cercando atlete che si mettano a disposizione della squadra senza pretendere la garanzia del posto in campo. La parole d’ordine è interscambiabilità. Avremo dodici titolari e non soltanto sei. Questo ci permetterà, inoltre, di godere di un alto livello in allenamento».

Non è ancora il momento di fare nomi. Di sicuro ci sono le conferme di Grassotto, Durighel e Ravazzolo alle quali si aggiungeranno, con molta probabilità, ancora un paio di protagoniste della promozione dalla B2. «Non dimentichiamo che il fulcro del nostro lavoro sta nel giovanile. La B1 rappresenta l’apice di un percorso allestito per le numerose atlete del vivaio e la nuova categoria impone, a cascata, un salto di qualità in ogni settore societario. Inserirò in rosa alcune atlete del giovanile mentre ad altre farò assaggiare, almeno una volta, il gusto di prendere parte ad allenamenti di B1».

Ci saranno inoltre alcuni importanti innesti, con nuove atlete d’esperienza che hanno espresso il desiderio di venire a giocare a Castelfranco: «La categoria è nuova sia per me che per la società. Sto ricevendo conferme di disponibilità da parte di giocatrici che ben conoscono la B1 e che potranno dare tranquillità all’intero gruppo. In particolare ce ne sono quattro che potrebbero essere molti utili all’economia della squadra: a giorni ufficializzeremo i loro nomi». Lavori in corso, dunque, anche dal punto di vista dell’aggiornamento tecnico. Paolo Carotta si assenterà per dieci giorni dalla sua Castelfranco per conseguire il 3° grado, livello che gli consentirà di sedere in panchina da primo allenatore anche nella prossima stagione.

