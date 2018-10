Giorgione Pallavolo: domenica l'atteso derby contro l'Ezzelina Carinatese

lnedito derby di serie B1 fra Duetti Giorgione ed Ezzelina Carinatese. A Castelfranco Veneto, domenica prossima alle 17.30, le prime squadre di due società distanti meno di 15 chilometri l’una dall’altra daranno vita ad una delle gare più attese della stagione.

Se Castelfranco ha fatto registrare un pubblico record già alla prima di campionato, per il derby di Marca c’è da attendersi un numero ancor superiore di presenze. In campo, non si sfidano solo due società territorialmente limitrofe: sono opposte le maggiori categorie femminili provinciali dopo la serie A dell’Imoco; si affrontano due società che anche con i rispettivi vivai sono periodicamente messe a confronto; scendono in campo due capitani a “carriere incrociate”. È questa la singolare curiosità che riempie di tono il già variopinto derby di B1. Roberta Grassotto, capitano del Giorgione e trascinatrice della doppia promozione consecutiva, è cresciuta nel vivaio della Carinatese per poi accasarsi a Castelfranco nella stagione 2011/12. Dall’altra parte della rete, Anny Massarotto ha iniziato a giocare a pallavolo e ha proseguito tutta la trafila giovanile proprio alla Giorgione Pallavolo, fino alla stagione 2009/10. Successivamente è migrata verso altri lidi approdando, quattro anni fa, all’Ezzelina. Sono perciò molte le chiavi di lettura di una sfida che, con molta probabilità, farà registrare il pienone al palazzetto di Castelfranco.