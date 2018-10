Giorgione Pallavolo: ingaggiata la neo mamma Carlotta Cappiello

Il Duetti Giorgione ha trovato in Carlotta Cappiello la sostituta ideale all'infortunata Sara Zonta. Sarà lei a prendere il posto della schiacciatrice di Galliera Veneta, infortunatasi al ginocchio sinistro alla prima di campionato.

Cappiello è cresciuta nel vivaio del Volley Bresso e ha esordito in serie B all'età di 17 anni. Successivamente, ha militato sempre nelle categorie nazionali arrivando in Veneto nelle fila dell’Aduna, con l’attuale compagna di ruolo Greta Fenice. Neo mamma di Stella, è ferma da un paio di stagioni ma non è un volto nuovo a Castelfranco: «Per tenermi in forma, l’anno scorso venivo ogni tanto ad allenarmi con la B2 del Giorgione. Il gruppo è fantastico e anche quest’anno ho iniziato la preparazione con la B1 ma, avendo una bimba piccola e lavorando, non è mai stata mia intenzione prendere parte al campionato. Con l’infortunio di Sara mi è stata prospettata la possibilità di riprendere a pieno ritmo gli allenamenti e tornare a praticare con regolarità lo sport che mi accompagna da 20 anni: l’impegno è gravoso ma l’ambiente è molto coinvolgente perciò ho accettato con entusiasmo». L’ingaggio di Cappiello permetterà non soltanto di sopperire a una mancanza in organico, ma di avere una bocca da fuoco in più non appena rientrerà Sara Zonta: «Carlotta è una giocatrice esperta e mi auguro che raggiunga presto la piena forma – spiega Carlotta -. Sarà per noi un jolly perché è in grado di stare sia in posto 2 che 4. Può garantirci inoltre un apporto determinante in fatto d’esperienza e di approccio alla nuova categoria: è ciò che ci manca e per questo intravedo nella mia squadra grandi margini di miglioramento».