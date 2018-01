Giorgione contro Fratte. E' sfida al vertice: l'esame di maturità continua

CASTELFRANCO VENETO Esame di maturità, seconda prova. Ripresa della stagione regolare con un altro match di altissimo livello per il Giorgione, dopo quello condotto vittoriosamente in casa contro l’Imoco San Donà. Con l’avversario di sabato sera sarà ancora prima contro seconda, che questa volta è sinonimo di Giorgione contro Fratte (Santa Giustina in Colle). Il match si preannuncia combattuto e, molto probabilmente, giocato sul filo dei nervi. Servirà ancora una volta una grande prova di carattere da parte di Grassotto & c. per tenere testa ad una formazione allestita per il salto di categoria.

Le previsioni di coach Carotta: «La caratura delle nostre avversarie non si discute. Giocatrici del calibro di Povolo, Levorin e Bortoli possono fare la differenza in incontri come questo. Sono atlete esperte che nella passata stagione hanno condotto le loro ex squadre alla promozione. Giocando in casa loro i favori dei pronostici pendono dalla loro parte ma dal canto nostro devo ammettere che ci siamo allenati bene durante la pausa natalizia giocando alcune amichevoli che ci hanno aiutato a mantenere il ritmo partita. Prevedo una gara molto tirata». Fischio d’inizio, a San Giustina in Colle (PD), previsto alle 21.

