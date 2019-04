Tre atlete del Giorgione Pallavolo volano alle Kinderiadi

Anche quest’anno Giorgione Pallavolo contribuisce all’allestimento della rappresentativa di Treviso/Belluno. Sono ben tre le atlete convocate che prenderanno parte nel fine settimana alle Kinderiadi in programma nel veronese.

Si tratta di Giada Frigo, Matilde Bosa e Alessandra Ganzer, con queste ultime due che già l’anno scorso avevano partecipato alla medesima manifestazione giovanile. È una conferma del valore del lavoro svolto della società di Castelfranco Veneto, che anche quest’anno ha qualificato tutte le categorie giovanili alle fasi regionali arrivando a giocare tre finali territoriali su quattro. Dando uno sguardo ai risultati giovanili, quattro formazioni rimangono ancora in corsa nei rispettivi campionati. L’under 12 è ai quarti di finale territoriale, l’under 13 sta disputando la fase regionale, l’under 14 B, dopo aver dominato il girone Challenge, inizierà a breve i play off, l’under 18 B sta disputando i play off nel campionato di terza divisione. L’ultimo grande exploit è stato quello dell’under 13 di Ornella Dengo che giovedì 25 aprile ha sfiorato il titolo territoriale: «La conquista del secondo posto è un grande risultato – spiega coach Dengo -. Ad inizio stagione non avevamo previsto un’ascesa del genere ma, partita dopo partita, abbiamo incamerato successi impostanti contro formazioni che si preannunciavano più promettenti di noi. In finale abbiamo addirittura sfiorato la vittoria perdendo solo al tie break. Sono molto soddisfatta del miglioramento dimostrato da queste ragazze».