Il Giorgione Pallavolo festeggia sulla sabbia il proprio "giubileo": festa al Memorial Perin

CASTELFRANCO VENETO Più di 150 fra atleti, genitori, sponsor e amici, sono accorsi al pranzo sociale organizzato dalla Giorgione Pallavolo attorno all’area beach allestita a ridosso del palasport, a conclusione non solo dell’annata sportiva ma anche del torneo di beach volley “Memorial Lino Perin”. La splendida cornice sportiva è stata scenario inoltre della consegna di fine anno delle targhe ricordo alle atlete della fu serie B2 e dell’under 14, protagoniste dei maggiori acuti della stagione del “giubileo”, come ha ricordato il direttore sportivo Anna Toniato: «E’ stato un anno santo per la nostra società perché oltre ad essere arrivati con tutte le squadre giovanili alle fasi regionali, per la prima volta abbiamo vinto un campionato di B2 e disputato una finale nazionale di under 14». Non sono mancati i ringraziamenti gli allenatori e in particolare a Paolo Carotta, direttore tecnico dell’intera società. Presenti, fra agli altri, anche i rappresentanti delle società di Resana e Vedelago, sodalizi che collaborano con la Giorgione Pallavolo e che con essa hanno condiviso, rispettivamente, una promozione in C e la vittoria provinciale nell’under 12 SuperGold.

