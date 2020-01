Giorgione Pallavolo: il settore giovanile fa incetta di tornei

Veni, vidi, vici. Ovunque vada, il settore giovanile della Giorgione Pallavolo lascia il segno. Così è successo al "Next Generation" di Vicenza, torneo a 26 squadre, dove l’under 14 G.F.P. allenata da Ornella Dengo ha conquistato il successo finale per 2-0 e così è andata a Rustega di Camposampiero, dove l’under 13 Casa della Schedina guidata da Roberta Grassotto ha colto il medesimo risultato.

A Vicenza, le under 14 hanno sconfitto in finale le padrone di casa dell’Anthea mentre a Rustega nel “The young reindeer” la vittoria conclusiva è arrivata sull’Altair di Vicenza. Non solo, anche i titoli di MVP sono andati a due atlete del vivaio di Castelfranco: si tratta di Cristina Budoian capitano dell’under 14 e di Vittoria Furlan dell’under 13. «Non abbiamo ancora vinto nulla di importante anche se è innegabile che iniziare il nuovo anno con questi risultati ci riempie di soddisfazione – ammette coach Ornella Dengo - A Vicenza, in particolare, cercavamo una competizione che anticipasse il livello regionale al quale stiamo puntando. In finale abbiamo trovato ciò che cercavamo: una squadra fisicamente impressionante che ci ha messe alla prova e contro la quale abbiamo dato il meglio. Pazienza, gestione degli scambi lunghi, non abbiamo mai mollato la presa e dopo un primo set giocato punto a punto, nel secondo set la strada si è fatta in discesa. Grazie a questo torneo siamo ancor più cariche per tornare a lavorare sodo in palestra». A proposito di tornei, a inizio febbraio l’under 16 Integrus è stata invitata a prendere parte al Memorial Campesan organizzato nel bacino termale euganeo. In quel caso la squadra di Castelfranco se la vedrà con i migliori settori giovanili d’Italia.