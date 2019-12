Giorgione Pallavolo: fine settimana all'insegna dei tornei natalizi

È stato un fine settimana pre natalizio a suon di tornei targati Giorgione Pallavolo e sponsorizzati dalla Pivato & co. Si tratta della classica festa di Natale che in virtù dell’ingente parco atlete (quasi 300), alla Giorgione Pallavolo viene suddivisa in più momenti.

Le prime gare giovedì scorso al palazzetto di Castelfranco dove sono stati allestiti numerosi campi di minivolley 3x3. Si sono affrontate le formazioni S3 White, Green e Red. Contemporaneamente, presso la palestra delle scuole “Giorgione”, sono scese in campo le atlete delle under 12, under 13 e under 14 in incontri 6x6. Venerdì invece, è stata la volta delle under 16, under 18 e serie D sempre nella palestra “Giorgione”. Presenti anche alcune atlete di serie B1, autentiche beniamine delle giovani del vivaio. Al termine di ogni evento, nel quale si è giocato ma anche colorato e disegnato, scambio di auguri e panettone.