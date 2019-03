A Talmassons, il Giorgione Pallavolo lancia la sfida alla capolista

Rinvigorito dal grande successo di sabato scorso contro la terza forza del campionato, il Duetti Giorgione tenta ora di superarsi. L’appuntamento è per domenica alle ore 17 a Talmassons, in provincia di Udine, dove le ragazze trevigiane affronteranno la squadra numero 1 del proprio girone.

Si tratta del Cda Talmassons, una compagine che viaggia a una velocità da capogiro: su 18 partite giocate, ha perso in una sola occasione, a inizio novembre 2018. E per di più viene dal netto successo ottenuto nella scorsa giornata a Vicenza che le ha permesso di sorpassare le beriche in vetta, dimostrando di meritare la posizione acquisita. La sfida che attende le ragazze di Castelfranco non è perciò soltanto lo scontro con la prima in classifica ma anche contro, probabilmente, la squadra più in forma del campionato. Il Duetti, per il momento, sta già centrando l’obiettivo di guadagnare più punti rispetto al girone d’andata. È possibile incrementare ulteriormente il miglioramento? A priori, la risposta deve essere affermativa, a patto che domenica si costruisca un’impresa.