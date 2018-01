La U13 del Giorgione Pallavolo stravince il “Befana” di Conegliano con Ganzer MVP

CONEGLIANO L’under 13 del Giorgione Pallavolo allenata da Ornella Dengo ha stravinto il 16° Torneo della Befana organizzato dall’Aurora Vittorio Veneto senza lasciare per strada nemmeno un set. Nella quattro giorni di Conegliano e dintorni, le ragazzine del Giorgione hanno dato dimostrazione del proprio valore candidandosi ad un posto sul podio nell’entrante fase provinciale di eccellenza. Miglior giocatrice del torneo è stata premiata Alessandra Ganzer, un’atleta Giorgione che farà sicuramente parlare di sé in futuro.

«Abbiamo sempre mantenuto alto il ritmo partita e nei tre match più impegnativi con l’Annia, il Belluno e il Chions in finale (2-0: 25-23, 25-9), ho visto una squadra reattiva – commenta Ornella Dengo, il neo coach giovanile del Giorgione che l’hanno scorso ha vinto il torneo della befana schierando in under 16 una formazione under 14 - E’ un torneo di buon livello al quale prendo parte da sei anni. In questa fase della stagione giocare molte partite è di fondamentale importanza: ci è servito per trovare gli automatismi e amalgamare i gruppi».

Ornella Dengo, seguita a Conegliano dalla dirigente Tiziana Parolin, ha impostato un nuovo corso giovanile che mira a dare nuova linfa alla serie B. «Ci tengo a sottolineare la grande intesa che trovato fin da subito con Paolo Carotta. Credo che il lavoro programmato porterà presto grossi frutti.» Non solo under 13 però al Torneo della Befana. In under 16 il Giorgione ha schierato la propria under 14 con l’obiettivo maturare esperienza concludendo con un più che onorevole 7° posto.