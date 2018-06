Giorgione e Vedelago, un binomio più che vincente nella categoria Under 12

CASTELFRANCO VENETO La stagione indoor, adesso, è davvero finita. E che stagione! Si chiude con un'altra passerella giovanile di primordine l’indimenticabile annata del Giorgione, che dopo la promozione in B1, le finali nazionali con l’under 14 e l’en plein di partecipazioni alle finali territoriali, raccoglie un secondo posto in under 12 SuperGold (Giorgione – San Vendemiano 0-2) e, con il Vedelago (nella foto), la vittoria nella fase Gold (Vedelago – Vidor Moriago 2-0).

Se il primo risultato, ottenuto dalla compagine allenata da Roberta Grassotto, è totalmente griffato Giorgione, il secondo, pur essendo raggiunto dalla società del Fanzolo Vedelago, è intriso dei colori del Giorgione. Il Vedelago collabora infatti con la società di Castelfranco e l’under 12 campione territoriale Gold è allenata da Paolo Carotta, tecnico della nuova B1.

I risultati ottenuti dunque, oltre a dare indicazioni importanti sul futuro delle giovanissime leve del Giorgione, mettono in luce la validità delle collaborazioni in atto, che permettono alle società sportive del territorio castellano di attingere reciprocamente risorse determinanti per la crescita tecnica delle proprie atlete. E ora, via le scarpe! Tutti sulla sabbia per il mega torneo di Castelfranco.