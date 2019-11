Giorgione Volley: domenica le ragazze del Duetti sfidano Offanengo

Sarà ancora più impegnativa della prima partita in casa persa 3-1 col Maniago, se possibile. O, comunque, sarà di quel livello. Si presenta così il match interno che il Duetti Giorgione giocherà domenica alle 17.30 con il Chromavis Abo Offanengo.

«Una partita durissima - la definisce coach Carotta – alla quale tengo particolarmente perché giocata in casa». Tradizione vuole che il Giorgione costruisca la maggior parte dei successi stagionali all’interno palazzetto di Castelfranco, un vero e proprio fortino difficile da espugnare a causa della particolare conformazione ma soprattutto per il calore che il numeroso pubblico riversa in campo. Potrà sicuramente costituire l’arma in più di De Bortoli & c., condizione necessaria ma non sufficiente per contrastare le avversarie. La squadra lombarda si è presentata infatti ai blocchi di partenza della B1 con una formazione ulteriormente rinforzata, dopo che nella scorsa stagione aveva giocato i play off promozione. L’obiettivo dell’Offanengo rimane la serie A: «Hanno pochissimi punti deboli – continua Carotta - Possono contare su atlete che provengono dalla serie A, grandi nomi con i quali anche da noi vorranno accaparrarsi l’intera posta in palio. Per impensierirle dovremo giocare un’ottima partita ed è quello che proveremo a fare».