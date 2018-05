Vittoria e promozione in B1: weekend di festa per il Giorgione Volley

CASTELFRANCO VENETO Festa doveva essere e festa è stata. Nonostante il risultato fosse ininfluente per entrambe le squadre, sono accorsi in molti al palazzetto di Castelfranco Veneto per l’ultima di campionato del Giorgione, già matematicamente promosso in B1.

Trecentocinquanta persone hanno assistito alla vittoria per 3-2 sul Villadies Farmaderbe per poi fermarsi a festeggiare la “neopromossa terribile”, dominatrice del girone D della B2. Il Giorgione ha chiuso la stagione imbattuto in casa guadagnando la seconda promozione consecutiva. Al termine della gara, la società ha consegnato alle atlete e staff una maglietta ricordo con la stampa della promozione e, a loro volta, le atlete hanno omaggiato a sorpresa i tecnici e lo staff della prima squadra con alcune bottiglie di prosecco etichettate “Giorgione in B1”. E’ stata una festa biunivoca dunque, con il pubblico sul parquet a far da cornice a un epilogo di stagione fra sorrisi, abbracci e omaggi reciproci. Fra scaramanzia, soddisfazione e mistero, coach Carotta ha dichiarato anche per l’anno prossimo lo stesso obiettivo di quest’anno: "Come sempre punteremo alla salvezza!". Riuscirà il Giorgione a sorprendere ancora?