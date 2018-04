Il Giorgione Volley è da record: tutto il settore giovanile è alla fase regionale

CASTELFRANCO VENETO Altro straordinario record a Castelfranco, non solo in B2. Il Giorgione ha piazzato tutte le proprie categorie giovanili nella griglia delle sfide regionali, frutto del primo posto provinciale in under 14, del secondo in under 18, del terzo in under 16 e della fresca qualificazione in finale dell’under 13 (ieri sera altro 3-0 in semifinale al Preganziol). E' l'unica società femminile di Marca a centrare, quest'anno, l'en plein, e in assoluto è la prima volta per Castelfranco.

In particolare, l’under 14 allenata da Ornella Dengo è già ai quarti regionali dove affronterà sabato prossimo, in trasferta, il Volley Salese. Le qualificazioni in blocco alla fase veneta del settore giovanile vanno a confermare l’ottimo avvio di stagione, nel quale il Giorgione ha dominato i campionati giovanili provinciali di eccellenza. Il prossimo obiettivo societario è davvero importante: qualificare almeno una squadra alle finali nazionali.

Capitolo serie B2. Il Giorgione non scende in campo nel fine settimana in virtù del match già giocato con San Donà. La squadra di Paolo Carotta sta già preparando la grande sfida casalinga del 22 aprile dove, contro il Fratte terza forza del campionato, in caso di tre punti andrebbe a festeggiare con due giornate d’anticipo la matematica promozione in B1.