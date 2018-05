Il Giorgione Volley under 14 vola in Sardegna per giocarsi lo Scudetto 2018

CASTELFRANCO VENETO Che fosse la stagione dei record, lo si era capito. Ma che dopo la promozione in B1 arrivasse un altro primato societario, in pochi se lo sarebbero aspettato. E invece il Giorgione continua a stupire grazie all’under 14 campione provinciale che si è qualificata alle finali nazionali in programma a Tortolì dal 14 al 19 maggio. E’ la prima volta che Castelfranco Veneto va a giocarsi uno scudetto giovanile.

Merito di una squadra che non ha avuto rivali in provincia e merito di un’allenatrice dalla grande esperienza in under 14, alla terza finale nazionale consecutiva di categoria con tre gruppi diversi. La formazione allenata da Ornella Dengo ha sconfitto 3-1 il Bremas e in virtù del terzo posto regionale volerà in Sardegna a contendersi il tricolore: «La soddisfazione è enorme – ammette coach Dengo - per aver accompagnato queste ragazze in finale nazionale e per aver regalato alla società un traguardo storico. Sono in molti a prodigarsi con passione per la crescita della pallavolo a Castelfranco Veneto: meritano assolutamente questo traguardo».

Ripercorrendo a ritroso la stagione, Dengo ripensa ai primi mesi: «Non è stato facile inserirmi in un gruppo formato già da alcuni anni. Il valore delle singole atlete era visibile, il problema stava nel come approcciarsi all’under 14. Il salto di categoria si è fatto sentire: è importante divertirsi ma anche allenarsi in un certo modo, altrimenti non si arriva a una finale nazionale. Ci è servito molto il campionato provinciale: eravamo inserite nel girone più impegnativo che ci ha fatto crescere ulteriormente».

Le atlete che parteciperanno alle finali scudetto under 14 sono: Mason Gloria, Gamba Victoria, Bardaro Anna, Bosa Matilde, Ganzer Alessandra, Frison Giorgia, Mazzaro Noemi, Cavarzan Elena, Fantin Greta, Basso Anna, Pozzebon Sofia, Poser Sofia. All. Dengo Ornella. Dirigente: Parolin Tiziana.

