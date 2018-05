Ponzano, in arrivo la 15esima Giornata Nazionale dello Sport

PONZANO VENETO Quest'anno la Giornata sarà incentrata sul tema "Lo sport difende la natura", vicino alle istanze declinate dal CIO attraverso l'Agenda 2020, nella quale la sostenibilità ambientale viene identificata come una delle finalità da perseguire, partendo dalla responsabilità che lo sport ha dal punto di vista educativo e sociale anche nel preservare, tutelare e valorizzare la natura. L’evento, che avrà come slogan “Vivi lo sport che vuoi” , mira alla diffusione della pratica dello sport in tutte le sue forme e rappresenta un’occasione unica offerta ai ragazzi che vogliono provare le varie discipline sportive, comprese quelle meno conosciute. La formula è quella ormai consolidata: circa 60 stand saranno raggruppati in diverse zone della frazione di Paderno del Comune di Ponzano Veneto: Scuola Media, area Mercato, Via Cicogna, Borgo Ruga, il parco Longhin e i giardini della Barchessa e di Villa Serena.

Fra le nuove attività presenti la borella e il tesser in Borgo Ruga, il tiro a segno in Casa Mezzadri con la UITS-Sezione di Treviso, le bocce con la Bocciofila Bredese presso il parco Longhin e la presenza dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia. Ci sarà il “ritorno” del baseball con due modernissimi tunnel (tiro e battuta) e la confermata presenza di due simulatori di sci (libera e slalom) provenienti da Monaco di Baviera oltre a una pista per il fondo. Anche quest’anno vi sarà l’AVIS presso la scuola media e, per la prima volta, l'AIDO. Confermata pure la postazione della simulazione di volo presso il Barchessino di Villa Serena . Inoltre, in Casa Mezzadri, si potrà visitare la bellissima Mostra di macchine fotografiche d'epoca e, presso lo stand della Pro Loco, si potranno prenotare le visite guidate a Villa Rubbi Serena, all'Oratorio e al Percorso Archeologico. Nello spazio verde del Borgo Ruga l'omonima Contrada esporrà alcuni progetti di valorizzazione e riqualificazione dell'area.

Ai bambini che proveranno almeno 10 specialità, sarà regalato il cappellino a ricordo della manifestazione e, grazie a Supermercati Alì, un diario scolastico dal titolo “Il mio amico albero”. Domenica, sono attesi, come gli anni scorsi, i Centri di Avviamento allo Sport della provincia di Treviso. Inoltre, presso la Casa del CONI, alle ore 11.30, si svolgerà la cerimonia di premiazione della Classe 4^ E della Scuola Primaria “A. Gobbato” dell'ICS di Volpago del Montello, vincitrice del Percorso Valoriale “Campioni di Fair Play” (Progetto Sport di Classe 2017/2018).

La Giornata Nazionale dello Sport viene realizzata con il sostegno delle seguenti aziende e associazioni: Ass.ne Naz.le Fanti di Ponzano V., Gruppo Volontari della Protezione Civile di Ponzano V., Ass.ne Naz.le Carabinieri sezione di Paese e Ponzano V., Gruppo Sportivo di Povegliano, Parrocchia di Ponzano, Parrocchia di Paderno, Comitato di Ponzano, Pro Loco di Ponzano V., Ass.ne Produttori Miele di Ponzano V., Autotrasporti Gagno Renato, Fratelli Massolin, e la sponsorizzazione tecnica di Dalca, Azienda Agricola Zago Adriano, Acqua Minerale Valmora e Lattebusche.

Elenco discipline sportive presenti alla Giornata Nazionale dello Sport di Ponzano: Tennis, skateboard, ciclismo, sport invernali, orienteering, wushu-kung fu, tiro a segno, dama, scacchi, tiro fionda, borella e tesser, golf, difesa personale, pesca sportiva, danza, kickboxing, sport equestri, bocce, atletica leggara, tiro con l'arco, cricket, FIGC - arbitri, calcio, calcio a 5 femminile, baseball, rugby, basket, volley, danza e parkour, ginnastica, scherma, judo, lotta olimpica, karate, pesistica, danza/ginnastica/fitness, pattinaggio artistico, karate tradizionale, vela, canottaggio, cronometristi, hochey in line.

E inoltre: Panathlon, Olimpici/Azzurri Italia, Veterani dello sport, Nutrizione e sport, Medici sportivi, Avis, Aido, Pro Loco/Turismo, Uisp, simulazione volo aereo, mostra macchine fotografiche, pedibus, contrada Borgo Ruga. Dalle 13.00 alle 14.30 il Comune provvederà alla distribuzione gratuita di circa 450 pastasciutte (+ una bottoglietta d'acqua) a tutti coloro che presenziano gli stand.