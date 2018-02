Giornate dello sport: le associazioni sportive della Marca trevigiana entrano a scuola

PEDEROBBA Una due giorni all'insegna dello sport quella che in tutte le scuole si è svolta tra giovedì e venerdì. In gran parte degli istituti italiani sono state organizzate attività ed eventi per promuovere la cultura sportiva. A Pederobba e Onigo gli studenti delle scuole elementari hanno avuto la possibilità di vivere due giorni all'insegna di attività sportive che spaziavano dal football americano alla scherma, fino al golf, grazie alla fattiva collaborazione avviata tra Amministrazione Comunale e Istituto Scolastico, che hanno gestito la complessa organizzazione delle giornate.

Scherma, judo, football americano, calcio, Zumba, Hip Hop e altre le attività che i ragazzi dell'istituto hanno potuto sperimentare. "Sono stati coinvolti tutti gli alunni delle scuole elementari dei plessi di Onigo e Pederobba" afferma Fabio Maggio consigliere con delega allo Sport "con oltre duecento ragazzi." "Un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto sostenere coinvolgendo una decina di associazioni, che hanno messo a disposizione i loro istruttori per due giorni di fila, ulteriore riprova di quanto le associazioni siano una risorsa per il nostro territorio, a loro va il grazie dell'amministrazione per la buona riuscita della manifestazione". "Un grazie particolare" conclude Maggio "voglio riservarlo alle insegnanti, Paola Bolzonello e Carmen Ajello, che hanno ben coordinato queste giornate e alla preside".