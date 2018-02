Giornate dello Sport: l'Iron Man Feltrin ed i pattini d'oro di Viotto a Ponte di Piave

PONTE DI PIAVE Si è conclusa sabato scorso la seconda edizione delle “Giornate dello Sport” proposte dalla Regione Veneto ed inserite all’interno del calendario scolastico anche dell’Istituto Comprensivo di Ponte di Piave. Cerimonia inaugurale giovedì alla presenza degli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, del Sindaco Paola Roma e del Dirigente Scolastico, Bruna Borin. Presente alla cerimonia inaugurale l'Iron Man di casa, Juri Feltrin, triatleta che si cimenta in uno uno degli sport più faticosi (tre prove in successione: nuoto - ciclismo - corsa) che ha portato la propria esperienza sportiva in campo internazionale.

“L’Amministrazione comunale – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma – ha da subito patrocinato la 'tre giorni' dedicata allo sport e promossa da Regione Veneto. Nel corso delle giornate sono state consegnate ai vari plessi scolastici una coccarda quale simbolo della partecipazione attiva delle scuole ad un progetto finalizzato alla promozione della cultura sportiva ed alla diffusione della sua pratica. Ringrazio il Dirigente Scolastico e gli insegnanti dei plessi di Ponte di Piave, Levada e Negrisia che si sono messi in gioco 'cimentandosi' attivamente nelle varie discipline sportive promuovendo e valorizzando l’attività motoria nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado non solo come attività fisica e ludica ma anche come opportunità concreta di diffondere una vera e propria cultura del movimento”.

“Le Giornate dello sport - ha dichiarato l’Assessore allo Sport Stefania Moro – sono state per gli studenti l’occasione per sperimentare e provare discipline sportive che generalmente non vengono praticate dai ragazzi in età scolare (calcetto, pallamano, aikido, altetica, basket, bocce, cricket, danza, judo, karate, orienteering, pallavolo, pattinaggio, yoga) e devo per questo ringraziare l’insegnante di Educazione Fisica, Prof. Giulio Gobbo, l’insegnante Corcione Emanuela, e l’insegnante Soldera Marilena per il coordinamento delle numerose attività e le associazioni sportive presenti nel territorio comunale che hanno collaborato per il buon esito dell’iniziativa".

"Lo sport – conclude Moro – è nel DNA dei pontepiavensi: come non ricordare in queste giornate le atlete Sara Cardin, Sara Anzanello e Viola Magoga, che portano alto il nome di Ponte di Piave a livello internazionale”. La cerimonia conclusiva, alla presenza degli alunni della scuola primaria di Ponte di Piave, ha visto la presenza del pattinatore opitergino Marco Viotto, campione europeo di pattinaggio artistico nella categoria inline e del fiduciario CONI Roberto Carrer. Le giornate si sono concluse con la “Merenda Sana” - il progetto dell’Az. Ulss 2 Marca Trevigiana nell’ambito delle iniziative di promozione della corretta alimentazione e di prevenzione dell’obesità, perché il consumo di una merenda sana comincia da quella fatta a scuola.

