Villorba Corse: Giovanni Berton con AB Racing nella Carrera Cup Italia

VILLORBA Il team AB Racing - Centri Porsche di Roma ufficializza Giovanni Berton al volante della prima delle due Porsche 911 GT3 Cup di ultima generazione con le quali si schiererà al via della Carrera Cup Italia 2018. Il pilota veneto classe 1981 parteciperà al prestigioso monomarca organizzato da Porsche Italia con i colori della scuderia che fa capo all'Autocentri Balduina e la cui attività in pista è supportata da SVC The Motorsport Group, squadra con la quale l'esperto driver veneziano di Cavarzere ha già collaborato in occasione del titolo sfiorato insieme nel Campionato Italiano GT 2015. Berton ha testato con il team nel primo shakedown ufficiale della Carrera Cup Italia mercoledì a Misano Adriatico, ottenendo positivi riscontri dal lavoro svolto sulla preparazione della nuova vettura e tornando in pista dopo quasi un anno di assenza. Per la compagine diretta da Raimondo Amadio sono ora in corso trattative per il pilota che sulla seconda 911 GT3 Cup completerà la line-up del team nel monomarca tricolore che scatta da Imola a fine aprile

Berton dichiara: “Sono molto felice dell’accordo raggiunto con AB Racing. E a Misano ho avuto la riconferma della professionalità e precisione con la quale SVC lavora. Sono contento di essere tornato e non vedo l’ora di cominciare il campionato! L'auto è bellissima, non solo da ammirare. La conoscevo un po’ per i due round disputati lo scorso anno nella Porsche Mobil1 Supercup, dove però non si utilizza l'Abs, al quale devo abituarmi. Sto imparando e con questa macchina più prendi confidenza e più dà soddisfazioni. Il test è andato oltre le mie aspettative, anche perché dopo mesi di assenza devo ancora togliermi un po' di ruggine. Durante la giornata abbiamo sempre progredito, pur utilizzando un solo set di pneumatici nuovi. Sono fiducioso, abbiamo lavorato bene su regolazioni e messa a punto e, almeno per quanto riguarda Misano, potremo dire la nostra”.