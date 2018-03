Il giovane kartista trevigiano Giovanni Trentin domina al 29° Trofeo Primavera

FOLLINA Weekend vittorioso per la MT Racing che lo scorso fine settimana ha letteralmente dominato la finale del 29° Trofeo Primavera con il promettente Giovanni Trentin. Il giovanissimo pilota, di soli 10 anni, sull’impegnativa pista “South Garda Karting” di Lonato (BS) è stato protagonista di una gara esaltante a bordo del suo kart Parolin Opportunity, ottimamente seguito in gara dal Team Driver di Casella d’Asolo. Già nel corso delle prove libere Trentin ha fatto capire le proprie intenzioni, facendo segnare fin da subito il miglior tempo nella categoria 60 Mini Nazionale che vedeva impegnati ben 26 piloti. Grande performance anche nella pre-finale e nella finale, dove Giovanni si ripete ottenendo il best lap che lo proietta così in prima fila.

In gara è stato autore di una prova perfetta, partendo in testa e mantenendo la leadership fino alla bandiera a scacchi, infliggendo pesanti distacchi ai più diretti avversari. “Sono molto soddisfatto – commenta papà Mauro, perché in questo week end Giovanni ha dimostrato una buona dose di maturità, visto che in pista non ha sbagliato nulla ed è stato davvero veloce e proficuo.” L’appuntamento lombardo serviva a Trentin per prepararsi in vista dell’appuntamento con il Campionato Italiano, che si disputerà sulla pista di Siena l’ultimo week end di aprile.

Gallery