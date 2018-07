Il Giro delle Prese è sempre più internazionale: tutto pronto per la sfida sul Montello

ARCADE Mancano pochi giorni al Giro delle Prese 2018 - Memorial Marco e Davide Polese, gara nazionale ed uno degli appuntamenti più importanti dell'anno per il ciclismo juniores: domenica 29 luglio ad Arcade le migliori promesse del ciclismo europeo si sfideranno lungo le prese del Montello!

L'ASD MCP SPORT, Società organizzatrice, ha alzato ancora l'asticella portando la corsa ad un livello superiore: ai nastri di partenza quest'anno troveremo la Nazionale Russa, gli olandesi del Monkey Town Cycling Team e gli sloveni dell'Adria Mobil Cycling Team oltre a tutte le migliori squadre del ciclismo juniores italiano. A dare ancora più spessore all'evento la presenza del Campione Italiano in carica Samuele Rubino con il Team LVF, miglior squadra in Italia nel 2018 con già 23 vittorie all'attivo. Sabato 14 luglio è stato presentato l'evento in un noto ristorante del Montello alla presenza di autorità e sponsor: l'applauso più grande è andato al Presidente MCP SPORT Claudio Daminato che da mesi lavora al progetto coordinando tutte le forze in campo.

Il percorso è super collaudato e definito uno dei più tecnici del calendario nazionale: dopo i primi 70 chilometri pianeggianti si sale lungo le prese del Montello con ben quattro gran premi della montagna che si susseguono aumentando progressivamente le difficoltà e che promettono di scatenare la bagarre in gruppo. L'opinione comune è che al Giro delle Prese vince un Corridore con la C maiuscola, un autentico trampolino di lancio per la carriera di questi giovani ciclisti. Tutti gli aggiornamenti sul sito ufficiale della gara www.girodelleprese.com, mentre l'appuntamento è per domenica 29 luglio ad Arcade con partenza alle ore 14.

