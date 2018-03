Giro d'Italia 2018: Nervesa della Battaglia presenta la sua avventura "in rosa"

NERVESA DELLA BATTAGLIA Si è svolta martedì 27 febbraio, presso la Scuola Secondaria di primo grado "Don C. Gnocchi" di Nervesa della Battaglia, una serata informativa con gli imprenditori locali e gli esercizi commerciali del Comune in vista dell'arrivo della tredicesima tappa del Giro d'Italia Ferrara-Nervesa della Battaglia, in programma venerdì 18 maggio. L'invito da parte della Giunta Comunale è stato accolto positivamente dalla cittadinanza. L'Amministrazione Comunale di Nervesa della Battaglia ha voluto indire questa serata con il fine di presentare il percorso della gara, oltre che esporre tutti i benefici che un evento internazionale di tale portata farà ricadere sul territorio.



Durante la serata è stato presentato anche il neonato Comitato Locale di Tappa, presieduto da Claudio Meneghetti, che avrà il compito di organizzare dal mese di aprile una serie di eventi in rosa che anticiperanno il grande appuntamento, oltre che a coordinare tutte le azioni relative all’arrivo del Giro d’Italia. Presenti in sala anche il Sindaco del Comune Fabio Vettori e l'Assessore alle attività produttive Andrea Ceotta.



"Da oltre tre anni stiamo lavorando a questo progetto, in collaborazione con la Regione Veneto e il Governatore Luca Zaia che ringrazio sentitamente per questa importante opportunità” dichiara il Sindaco Vettori. "E' la prima volta che Nervesa della Battaglia ospita un arrivo di tappa del Giro d'Italia. Sarà un appuntamento storico, dev'essere per noi un motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Abbiamo voluto fortemente questo evento per far conoscere il nostro territorio, coinvolto in terribili scontri durante la Prima Guerra Mondiale e fissato così per sempre nella storia. Grazie a questa manifestazione ciclistica avremo la possibilità di dare maggiore visibilità alla nostra Nervesa, in relazione al momento storico che ci stiamo preparando a vivere nell’anniversario dei cento anni dalla fine della Grande Guerra. Nelle prossime settimane ci aspettano molti impegni ma ci faremo trovare pronti per il 18 maggio".



E' poi intervenuto l'Assessore Ceotta che ha posto l'accento sui numerosi appuntamenti che anticiperanno l'evento. "Per dare massima enfasi all'arrivo del Giro, dal mese di Aprile si svolgeranno degli eventi storico - culturali aperti a tutta la cittadinanza. E' inoltre in programma l'evento BiciScuola che vedrà coinvolti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Nervesa, al fine di sensibilizzare l'uso consapevole della bicicletta e l'importanza dello sport come parte integrante della crescita dei ragazzi. E’ altresì in fase di definizione una “Settimana in Rosa”, in collaborazione con la sezione provinciale della LILT, il cui obiettivo sarà quello di divulgare, attraverso il progetto “Manipolando: educare ad una corretta alimentazione”, l’importanza della prevenzione attraverso le buone abitudini alimentari. Gli eventi in programma saranno utile occasione per incontrare atleti in attività o del passato, del ciclismo o di altre discipline sportive, che hanno fin d’ora manifestato il piacere di essere presenti a Nervesa della Battaglia, territorio da sempre vocato alla pratica sportiva ed espressione di numerosi campioni".



Il presidente Claudio Meneghetti ha voluto infine illustrare il lavoro che impegnerà il Comitato di Tappa nei prossimi mesi. "Il lavoro che ci attende è sicuramente impegnativo e per questo auspichiamo anche un'attiva partecipazione da parte della cittadinanza e delle realtà imprenditoriali locali. Il Comitato di Tappa offre la possibilità di partecipare concretamente alla realizzazione di attività, eventi promozionali e all'allestimento dell'arredo urbano. L’obiettivo è quello di creare una squadra vincente, che possa aiutare Nervesa a sfruttare questa importante opportunità, trasformandola in un volano per la crescita economica, culturale e turistica del paese". La presentazione ufficiale della tredicesima tappa del Giro d'Italia Ferrara-Nervesa della Battaglia sarà aperta a tutta la cittadinanza e avrà luogo giovedì 5 aprile. Nelle prossime settimane verranno rese note tutte le informazioni relative alla serata.