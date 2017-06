Giro d'Italia Under 23: anche la Zalf-Fior pronta all'assalto della classifica generale

CASTELFRANCO VENETO Scatterà venerdì 9 giugno da Imola (Bo) il Giro d'Italia Under 23: tra le 30 formazioni al via della corsa a tappe più attesa della stagione ci sarà anche la Zalf Euromobil Désirée Fior con un team determinato ed agguerrito. "Il ritorno del Giro d'Italia consentirà anche ai nostri atleti di usufruire di una vetrina internazionale molto prestigiosa, perciò in questi mesi ci siamo preparati in maniera meticolosa per farci trovare pronti all'appuntamento" ha anticipato il ds Gianni Faresin. "Sette giorni di gare ed otto tappe rappresentano un impegno non indifferente per i nostri atleti: ci arriviamo con una condizione fisica ottima, compresa anche la situazione di Nicola Conci nonostante l'infortunio subito nelle scorse settimane".



Il sestetto che sarà chiamato a difendere la casacca bianco-rosso-verde sarà composto infatti da: Simone Bevilacqua, Filippo Calderaro, Nicola Conci, Riccardo Lucca, Filippo Rocchetti e Giacomo Zilio. "Si tratta di una formazione completa e compatta: il nostro punto di riferimento per le volate sarà senza dubbio Filippo Calderaro che vincendo la Popolarissima e a Pregnana ha già dimostrato di essere competitivo negli arrivi a ranghi compatti. In salita faremo affidamento a Nicola Conci mentre Simone Bevilacqua e Filippo Rocchetti avranno carta bianca per andare a caccia di successi di tappa e per ravvivare la corsa. Infine potremo contare su due certezze come Riccardo Lucca e Giacomo Zilio che avranno il compito di supportare la squadra nelle tappe chiave" ha illustrato il team manager Luciano Rui.



Una sfida, quella del prossimo Giro d'Italia Under 23, che alimenta sogni e speranze tra le fila dei tanti talenti al via: volate, fughe, salite, discese e cronometro si susseguiranno senza soluzione di continuità per una settimana intera, facendo da palcoscenico ideale per consentire di esprimersi ai migliori under 23 al mondo.



Queste le tappe del Giro d'Italia Under 23 2017 :

09.06.2017 - 1^ Tappa - Imola - Imola - 132 km

10.06.2017 - 2^ Tappa - Castellarano - Castellarano - 145,8 km

11.06.2017 - 3^ Tappa - Bagnara di Romagna - Forlì - 140,5 km

12.06.2017 - 4^ Tappa - Forlì - Gabicce Mare - 155,5 km

13.06.2017 - 5^ Tappa - 1^ Semitappa - Senigallia - Osimo - 87,2 km

13.06.2017 - 5^ Tappa - 2^ Semitappa - Campocavallo - Campocavallo - 14 km - ITT

14.06.2017 - 6^ Tappa - Francavilla al Mare - Casalincontrada - 132,2 km

15.06.2017 - 7^ Tappa - Francavilla al Mare - Campo Imperatore - 148,9 km