Giuseppe Bottega vola alla prima del Foro Italico

Un sogno che diventà realtà: è questa la storia di Giuseppe "Beppe" Bottega, un ragazzo appassionato di tennis, costretto ai box per un anno intero e capace di andare oltre e ripartire per inseguire il sogno del Foro Italico. Nel torneo di ieri tutto sembrava girargli contro, pure l'influenza e i 38° di febbre che gli hanno dato il buongiorno. In semifinale ha dovuto superare un ottimo Carlo Corona; nonostante il punteggio dica 6-3 per Giuseppe, chi era presente all'Eurotennis Club di Treviso ha visto quanto sia stato difficile fare punto ad un avversario che non ti da mai ritmo e alterna ottime palle corte ad accelerazioni lungolinea e discese a rete improvvise. L'atto finale lo vedeva contro un altro ottimo giocatore del TPRA Veneto, Alessio Cortesia, espatriato in terra vicentina, ma proprio ieri tornato a "casa" per giocarsi il biglietto del Frecciarossa, direzione stazione Termini Roma; la finale viaggia punto a punto, si arriva sul 5/4 Cortesia e servizio Bottega dopo 55 minuti di gioco e tensione. I due, non si trovano d'accordo sul punteggio e chiedono la VAR ( primo caso di VAR nel tennis?? ) ma la ripresa non chiarisce il punteggio, quindi si riparte e Cortesia ha un match point, scambio lunghissimo e...Bottega annulla, segue killer point e Bottega agguanta il 5 pari. Da qui Alessio non ritrova più la concentrazione, Bottega incamera i due giochi successivi e prenota un posto negli spogliatoi con Rafa Nadal. Bravi a tutti e bravi i finalisti per aver degnamente onorato la manifestazione, li vedremo presto negli All Star TPRA!!