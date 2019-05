Doppio podio nel weekend per il driver trevigiano Giuseppe Fascicolo sul circuito di Vallelunga

Due podi a Vallelunga: è il bottino che Beppe Fascicolo rimedia nella trasferta a Vallelunga del Campionato Italiano Gran Turismo, secondo appuntamento stagionale e primo della classifica sprint che prevede due gare da 50 minuti. Un terzo posto in gara 1 e un secondo in gara 2 (nella classe GT4) conquistati insieme al compagno Francesco Guerra al volante della BMW M4 GT4 del BMW Team Italia. “Il fine settimana era iniziato molto bene – ha commentato Fascicolo – e nelle libere siamo riusciti ad esprimerci al meglio, sfruttando le potenzialità della vettura, arrivando a siglare anche il tempo più veloce. Nelle qualifiche, poi, il meteo è cambiato e con la pioggia, nonostante il set-up per la pista bagnata abbiamo sofferto in trazione, rimediando il terzo crono in Q1 e un settimo in Q2”.

In gara 1, disputata al sabato, la BMW M4 GT4 n. 207 ha lottato sia con Guerra sia con Fascicolo ed è arrivata al traguardo mantenendo la terza piazza nella categoria GT4 (quindicesima nell’assoluta). “Gara 2 – ha proseguito Fascicolo – ci siamo divertiti parecchio: alla partenza, durante il mio stint sono riuscito a recuperare posizioni, arrivando ben presto ad occupare la quarta posizione. Probabilmente avrei potuto fare di più, ma un contatto con un avversario mi ha rallentato e quindi la pioggia ha rimescolato le carte. Al cambio pilota obbligatorio ho consegnato la vettura a Francesco Guerra, che ha completato il lavoro ed è arrivato fino in seconda posizione, segnando costantemente tempi veloci. Usciamo da questo fine settimana con un’intesa ancora più salda che ci fa ben sperare in vista del prossimo appuntamento. Dobbiamo solo sperare che il tempo possa reggere e che si possa disputare la gara con una sola condizione meteorologica”. Prossima gara nel weekend del 17 e 19 maggio a Misano, valevole per la classifica Endurance, con una sola prova da 3 ore.